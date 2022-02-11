Белый дом призвал американцев покинуть Украину в течение 24-48 часов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Белый дом призывает находящихся на Украине американцев покинуть страну в течение ближайших 24-48 часов, заявил в пятницу на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы продолжаем сокращать число наших сотрудников в посольстве в Киеве, и я хочу вновь повторить за президентом Байденом и госсекретарем Блинкеном: мы призываем всех американских граждан, которые остались на Украине, немедленно уезжать", - сказал он на брифинге в Белом доме.

"Всем американцам, оставшимся на Украине, следует уехать как можно скорее, в ближайшие 24-48 часов", - подчеркнул Салливан.

Он добавил, что Вашингтон не будет посылать военных на Украину для эвакуации граждан.

"Если вы остаетесь, вы берете на себя риск, причем без гарантий того, что у вас будет другая возможность уехать. Перспективы военной эвакуации в случае вторжения России нет", - сказал Салливан.

Ранее на этой неделе чиновник из Белого дома уже заявлял о том, что в США не планируют массовую эвакуацию американских граждан из Украины при помощи военных, а представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что перебрасываемые в Европу военные США в случае, если это потребуется, могут помочь в эвакуации американских граждан, не появляясь при этом на украинской территории.