США, Франция, ФРГ и Канада вновь подтвердили планы жестких санкций в случае атаки РФ на Украину

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер ФРГ Олаф Шольц в беседе о ситуации вокруг Украины подтвердили планы наложить на Россию жесткие санкции в случае нарушения суверенитета Украины, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Союзники полны решимости принять быстрые и жесткие санкции в отношении России, если дойдет до дальнейшего нарушения территориальной целостности и суверенитета Украины", - написал он в "Твиттере" по итогам переговоров политиков в пятницу.

По словам Хебештрайта, все дипломатические усилия в настоящий момент нацелены на то, чтобы "подвигнуть Москву к деэскалации".

"Нужно предотвратить войну в Европе", - указал он.

Позднее в пятницу представитель правительства Великобритании сообщил, что в беседе принимал участие и британский премьер-министр Борис Джонсон. Представитель кабмина Британии подтвердил, что в пятничной беседе лидеров Соединенного Королевства, США, стран ЕС и НАТО речь шла о жестких санкциях в отношении России в случае "вторжения на украинскую территорию".

"Путин должен понимать, что будут наложены жесткие санкции, которые нанесут огромный ущерб российской экономике и что странам-партнерам нужно продолжать усилия по укреплению и поддержке восточных границ НАТО", - сообщил представитель правительства Британии.

В Лондоне, также как и в ФРГ, опасаются за "безопасность в Европе в сложившихся обстоятельствах".

Ранее сообщалось, что лидеры США и их западных союзников по итогам виртуальной встречи по ситуации вокруг Украины согласились с важностью продолжения диалога с Россией. Также, несмотря на готовность к диалогу, участники встречи согласились в том, что Россия заплатит немалую цену в случае агрессии против Украины. Столтенберг предупредил, что риск конфликта в Европе реален, и приветствовал усиление военного присутствия НАТО на восточном фланге альянса.