ЕС не стал закрывать свои диппредставительства на Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель выступил с деклараций от имени ЕС, в которой заявил, что дипломатические представительства Евросоюза продолжают работать в Киеве.

Текст декларации распространен в Брюсселе в субботу Внешней дипломатической службой.

"ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями", - заявил говорится в декларации.

Боррель отметил, что присутствие персонала и рекомендации по поездкам для граждан ЕС "корректируются по мере необходимости с учетом обстоятельств безопасности".

"Мы подтверждаем нашу неизменную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и дипломатических усилий по деэскалации. Мы напоминаем, что любая дальнейшая военная агрессия против Украины повлечет огромные последствия и высокую цену", - добавил он.

Ранее ряд стран, в том числе США, решили вывезти значительную часть сотрудников своих дипломатических представительств на Украине, объяснив это сохраняющимся, по их мнению, риском российского вторжения на украинскую территорию.

Кроме того, МИД РФ в субботу объявил "о некоторой оптимизации штатов российских загранучреждений на Украине", но заверил, что российские посольство и консульства продолжат выполнять свои основные функции. Представитель российского МИДа Мария Захарова, объясняя это решение, сослалась на эвакуацию своих дипломатов западными странами: "...мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях, способных существенно осложнить ситуацию в сфере безопасности".