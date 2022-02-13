Поиск
Лыжные гонки10:00Мужчины. Финал  Россия Норвегия ФранцияПодробнееШорт-трек15:09Мужчины. Финал  Венгрия Россия КанадаПодробнееКонькобежный спорт16:56Женщины. Финал  США Япония РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 13.02В России 14 133 509+197 949В мире 410 231 798+1 775 963

В ООН подтвердили освобождение талибами похищенных активисток

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА) в воскресенье подтвердила освобождение движением "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация - ИФ) женщин-активисток, пропавших 19 января после участия в демонстрации протеста.

В миреВ ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитницВ ООН призвали талибов освободить похищенных в Афганистане правозащитницЧитать подробнее

"После длительного периода неопределенности в отношении их местонахождения и безопасности де-факто власти освободили четырех "исчезнувших" афганских женщин-активисток, а также их родственников, которые также пропали без вести", - говорится в сообщении миссии.

"МООНСА призывает уважать права каждого афганца", - подчеркивается в сообщении в аккаунте Миссии в твиттере.

На прошлой неделе с призывом освободить женщин-правозащитниц к талибам обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Меня все больше беспокоит благополучие пропавших без вести женщин-активисток в Афганистане. Некоторые из них "исчезли", о некоторых ничего не слышно в течение нескольких недель. Я настоятельно призываю талибов обеспечить их безопасность, чтобы они могли вернуться домой", - заявил Гутерриш.

Афганские СМИ сообщали, что 19 января в Кабуле исчезли Парвана Ибрагим Хил и ее близкий родственник. В ту же ночь Тамана Париани и три ее сестры были похищены из дома. Все пропавшие участвовали 16 января в мирном уличном шествии в поддержку прав женщин.

ООН талибы Афганистан

Новости

Штайнмайер переизбран президентом Германии

Штайнмайер переизбран президентом Германии

Российская подлодка "Ростов-на-Дону" проследовала через Босфор в Черное море

МИД РФ прокомментировал передислокацию части наблюдателей ОБСЕ на Украине

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Власти Украины опровергли слухи о закрытии воздушного пространства страны

Несогласованный митинг в Алма-Ате прошел без задержаний

Источник сообщил о признаках начала эвакуации наблюдателей ОБСЕ из ДНР

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Митингующие в Алма-Ате потребовали справедливого расследования январских событий

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Коронавирусом в мире заразились более 410 млн человек

Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 февраля

В Йемене похищены сотрудники ООН

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });