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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:52

Талибы опровергли информацию ООН о преследовании сотрудниц организации

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) опровергло заявление миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) о фактах преследования афганских работниц ООН со стороны сотрудников службы безопасности талибов.

"Ни одна женщина-сотрудник Организации объединенных гаций не подвергалась преследованиям или задержаниям в Афганистане", - написал вечером в понедельник в твиттере заместитель официального представителя движения Билал Карими.

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"Конечно, в Кандагаре работники Amr ba Ma'roof (полиции нравов) запросили информацию у группы женщин, когда стало ясно, что есть женщины, принадлежащие к Организации объединенных наций, они ушли, и никаких проблем не возникло", - добавил он.

По его словам, "информация, собранная МООНСА, не соответствует действительности".

Перед этим МООНСА выразила обеспокоенность фактами притеснения талибами сотрудниц ООН в Афганистане

"Де-факто власти начали притеснять афганских женщин-сотрудниц ООН, в том числе сегодня произошел инцидент, когда три афганские женщины, работающие в Организации объединенных наций, были... временно задержаны для допроса вооруженными агентами службы безопасности де-факто властей", - говорилось в заявлении миссии.

Миссия ООН призвала к немедленному прекращению всех подобных актов запугивания и преследований в отношении ее афганских сотрудниц, подтвердить и обеспечить соблюдение четких гарантий охраны и безопасности всего персонала ООН, действующего в Афганистане, в порядке, соответствующем Обязательства Афганистана по международному праву.

Миссия ООН также призвала действующие власти обеспечить соблюдение международных обязательств в области прав человека для всех жителей Афганистана.

Талибан ООН Афганистан
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