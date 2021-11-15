ОДКБ проведет c 17 по 19 ноября в Таджикистане учения сил спецназа

В маневрах примут участие около 60 российских военных, вертолеты

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет 17-19 ноября в Таджикистане учения подразделений специального назначения "Кобальт-2021", сообщил Центральный военный округ (ЦВО) в понедельник.

"Учение пройдет с 17 по 19 ноября на полигоне "Фахрабад" в Республике Таджикистан. Российский воинский контингент на учении представлен военнослужащими подразделения специального назначения ЦВО и разведывательного батальона 201-й военной базы", - говорится в сообщении пресс-службы округа. Всего в учении от российской стороны будет задействовано порядка 60 военнослужащих и десяти единиц военной техники, в том числе два вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й военной базы, сообщили в округе. По словам российских военных, на активной фазе маневров будет отработано проведение операции по блокированию и штурму условно захваченного боевиками здания с применением технических средств разведки и вертолетов.

По данным ЦВО, в учении "Кобальт-2021", помимо России, примут участие формирования сил специального назначения, органов внутренних дел, госбезопасности, министерств и ведомств по чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля коллективных сил оперативного реагирования из стран ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Киргизии. Цель учения - повышение оперативности подготовки и проведения совместных и оперативно-боевых мероприятий в регионах коллективной безопасности.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами (входит в состав Центрального военного округа). Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи.

На фоне осложнения ситуации в Афганистане и прихода к власти в этой стране движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) Россия и ее союзники по ОДКБ провели серию учений в Таджикистане.