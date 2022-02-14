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МИД Украины опроверг слова своего посла о возможном отказе от вступления в НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырваны из контекста, сообщил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Безусловно, ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями. В то же время, посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса по безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

Он подчеркнул, что лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс.

"Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной срочной задачей. При этом ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции Украины", - отметил Николенко.

Приоритет членства Украины в НАТО и ЕС

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, в свою очередь, отметил, что курс на интеграцию в НАТО и ЕС является приоритетом для Украины.

"Североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины. Во-первых, он закреплен в Конституции. Во-вторых, он находит отражение в ежедневных шагах власти. В-третьих, в отношении него можно смело говорить, что есть консенсус в обществе", - заявил Никифоров агентству "Интерфакс-Украина", комментируя слова бывшего главы МИД Украины, ныне посла в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Киев готов рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией.

"Относительно слов Пристайко я все-таки думаю, что не нужно спешить с выводами. Он использовал слово "гибкость", и я думаю, что нужно переспросить у него самого, что именно он имел ввиду – пусть он свои слова пояснит. Но никаких пояснений пока не было", - сказал пресс-секретарь президента.

Никифоров также заявил, что никаких предложений от западных партнеров Украины относительно возможного отказа от членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало. "Как раз наоборот. Они все неоднократно подчеркивали, что политика открытых дверей остается открытой для Украины", - резюмировал он.

Ранее посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией. При этом он признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. "Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - подытожил дипломат.

Украина НАТО Вадим Пристайко

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