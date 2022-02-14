Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг04:05Женщины. Круговой раунд #7 Канада - Россия - 11:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:15Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

МИД Украины назвал неудачной фразу посла о готовности отказа от членства в НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заявив, что Украина готова рассмотреть отказ от членства в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выбрал неудачную формулировку, заявил представитель МИД Украины Олег Николаенко.

"Сегодня многих взволновали слова посла Украины в Великобритании о том, что Украина вроде бы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией. МИД уже предоставило разъяснения, но хочу еще раз повторить, что эти слова являются неудачной формулировкой. Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции, и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону, - сказал Николенко.

Поскольку Украина в данный момент не является членом НАТО или другого альянса по безопасности, для нее является ключевым более широкий вопрос гарантий безопасности, добавил он.

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной и срочной задачей, над которым работает вся система власти", - отметил представитель МИД.

Ранее в этот день Николаенко сказал, что ради мира и сохранения жизней Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями, но ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции.

Посол Пристайко сделал свое заявление в интервью BBC Radio 5 Live. Он при этом признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. "

Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - подытожил дипломат.

Вадим Пристайко Украина НАТО МИД Олег Николаенко

Новости по теме

Новости

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину
Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 411,7 млн человек

Brent подорожала до $95,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 февраля

Талибы направят к границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном 10 тысяч боевиков

Российские и белорусские истребители провели совместное патрулирование границы

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины

МИД Японии объявил об отзыве практически всех дипломатов из Украины

США начали подготовку к отзыву всех госслужащих из Киева в течение двух суток

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });