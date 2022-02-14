МИД Украины назвал неудачной фразу посла о готовности отказа от членства в НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Заявив, что Украина готова рассмотреть отказ от членства в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией, посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко выбрал неудачную формулировку, заявил представитель МИД Украины Олег Николаенко.

"Сегодня многих взволновали слова посла Украины в Великобритании о том, что Украина вроде бы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО для предотвращения войны с Россией. МИД уже предоставило разъяснения, но хочу еще раз повторить, что эти слова являются неудачной формулировкой. Перспектива членства Украины в НАТО закреплена в Конституции, и никакие решения не могут приниматься вопреки основному закону, - сказал Николенко.

Поскольку Украина в данный момент не является членом НАТО или другого альянса по безопасности, для нее является ключевым более широкий вопрос гарантий безопасности, добавил он.

"Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, поэтому поиск ответа на вопрос гарантий становится фундаментальной и срочной задачей, над которым работает вся система власти", - отметил представитель МИД.

Ранее в этот день Николаенко сказал, что ради мира и сохранения жизней Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями, но ни одно решение не может быть принято вопреки Конституции.

Посол Пристайко сделал свое заявление в интервью BBC Radio 5 Live. Он при этом признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. "

Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - подытожил дипломат.