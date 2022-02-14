Посол Украины в Лондоне допустил отказ Киева от вступления в НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.

Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC Radio 5 Live.

Так, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко заявил, что "могла бы". При этом он добавил, что Киев мог бы вынужденно пойти на такой шаг, учитывая "имеющуюся угрозу".

Кроме того, Пристайко признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. "Я сейчас отчасти иду против главного документа, который у нас есть. Но когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибкие и пытаемся найти лучший выход. Если нам придется пойти на какие-то серьезные уступки, это то, что мы можем сделать. Бесспорно", - подчеркнул глава украинской дипмиссии.