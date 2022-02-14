Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Дрон-поводырь, сон для похудения, а также снижающая артериальное давление йога

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские медики пришли к выводу, что увеличение продолжительности сна хотя бы на час в день связано с уменьшением потребления калорий. В исследовании участвовали 80 взрослых с избыточным весом. Все они до начала эксперимента спали меньше 6,5 часов в сутки. Их разделили на две группы: одна спала менее 6,5 часов в день, а вторая на час больше. У группы, которая стала спать больше, уменьшилось потребление энергии на 270 килокалорий в день по сравнению с контрольной группой. Ученые допускают, что нормализация режима сна поможет уменьшить вес.

- Астрономы обнаружили третьего кандидата в экзопланету у ближайшей к Солнцу звезды Проксимы Центавра. Открытие сделали во время анализа данных приемника на Очень Большом Телескопе (VLT) в Чили. Объект назвали Проксима d, он в два раза массивнее Марса и не находится в обитаемой зоне, где на поверхности планеты может быть жидкая вода. Год на экзопланете длится 5,12 земных дня.

- Телескоп "Джеймс Уэбб" прислал первые снимки из космоса – селфи главного зеркала и снимок солнцеподобной звезды HD 84406, расположенной примерно в 260 световых годах от Солнца. В настоящее время идет юстировка оптической системы – приведение ее в рабочее состояние. На снимке видно сразу 18 изображений звезды, так как сегменты главного зеркала выровнены не до конца: после юстировки на снимке останется одно изображение.

- У людей, занимающихся йогой хотя бы один раз в неделю, показатели артериального давления в среднем меньше, чем у остальных. Врачи изучили медицинские карты 10 тысяч жителей Пенсильвании: среди них было 1355 любителей йоги, в основном это были женщины. Как выяснилось, у занимавшихся йогой систолическое и диастолическое давление были в среднем ниже, чем у людей, которые ее не практиковали: на 2,8 мм ртутного столба и на 1,5 мм ртутного столба соответственно.

- Канадские орнитологи выяснили, что, если проигрывать певчим овсянкам голоса опасных для них птиц и млекопитающих, они сокращают расходы на выведение потомства. Самки, которым проигрывали голоса опасных животных, отложили на десять процентов меньше яиц, чем их сородичи с безопасных участков. Из этих яиц также вылупилось на 11 процентов меньше птенцов, доросли до вылета из гнезда на 26 процентов меньше птенцов, а напуганные оперившиеся птенцы на 21 процент реже доживали до конца сезона размножения.

- С детства известно, что, если порезался или ушибся, надо приложить к ранке подорожник. Шимпанзе из лесов Габона лечатся похожим способом. Однако вместо листьев они прикладывают к повреждениям насекомых. Так они обрабатывают и раны сородичей. Это первый известный случай, когда нечеловеческие приматы пытаются лечить раны насекомыми. Правда, пока непонятно, действительно ли такой способ самолечения работает.

- Швейцарские инженеры научили дрон работать поводырем, направляя человека в нужную сторону с помощью троса. Он при этом постоянно отслеживает натяжение троса, чтобы держать его на одном уровне.

- Уран бледнее Нептуна, и на нем нет темных пятен. Астрономы долго искали объяснение этому явлению и, кажется, нашли: дело может быть в разных свойствах слоев дымки в атмосферах ледяных гигантов. Описать их помогла новая трехслойная модель, созданная на основе наблюдений наземных телескопов IRTF и "Джемини", космического телескопа "Хаббл" и аппарата "Вояджер-2".

- Швейцарские нейрохирурги имплантировали в спинной мозг трех парализованных пациентов электроды. Управляемая компьютером электростимуляция позволила мужчинам ходить, заниматься греблей, плаванием и ездить на велосипеде. Однако спонтанной активности без стимуляции им вернуть не удалось.