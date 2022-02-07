Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Мегамолнии - рекордсмены, ныряющие за водой пауки, а также необычный квадрокоптер со спиралевидными винтами Архимеда

Фото: Ezra Acayan/Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американские студенты собрали необычный квадрокоптер, в котором вместо обычных плоских винтов используются спиралевидные винты Архимеда. Несмотря на необычную конструкцию, дрон сумел взлететь и удержаться в воздухе, хотя и вел себя не так стабильно, как обычные квадрокоптеры. Источником вдохновения авторов проекта стал вертолет Леонардо да Винчи. Правда, в его конструкции использовался один архимедов винт. Поэтому он не мог бы стабильно летать из-за отсутствия механизма, компенсирующего крутящий момент, который воздействует на корпус.

- Метеорологи обновили рекорды по длительности жизни и дальности распространения одиночной молнии – теперь они составляют 768,8 км и 17,102 секунд. Такие мегамолнии были зафиксированы в 2020 году в США и Южной Америке. Такие мегамолнии не рождаются во время обычных гроз: для них нужна мезомасштабная конвективная система.

- Земля теперь официально обладает двумя троянскими астероидами, находящимися в окрестностях точки Лагранжа L4. До недавнего времени был известен лишь один троянский астероид, открытый в 2011 году. Второй астероид был открыт в 2020 году. По мнению ученых, он был захвачен Землей около 600 лет назад и будет земным троянцем еще 4 тыс. лет, после чего покинет нашу планету. Диаметр астероида оценивается в 1,18 км, небесное тело может содержать много углерода.

- Физики из коллаборации MoEDAL рассказали о результатах поиска магнитных монополей в столкновениях ядер свинца на Большом адронном коллайдере. Полученные результаты послужат в будущем дополнительными ограничениями для теорий, описывающих Новую физику, а также в качестве ориентира для других экспериментальных поисков магнитных монополей. Авторы намерены улучшить теоретическую модель и повторить эксперимент с протон-протонными столкновениями.

- Зоолог Джон Гульд увидел, как паук из рода Tetragnatha спустился к поверхности пруда, схватил каплю хелицерами и вернулся с ней к пойманной добыче. Вероятно, вода помогла размочить тело жертвы, подсохшее за несколько часов или дней, или растворить его – пауки практикуют внекишечное пищеварение, они впрыскивают в тело добычи пищеварительные ферменты, а затем высасывают ее растворенное содержимое. По мнению исследователей, паук смог погрузить в воду и схватить каплю благодаря быстрому спуску, а сама паутинная нить могла сработать, как тарзанка, и вытянула его из воды.

- Вакцина по определению не может быть отрицательно эффективной, но сразу две группы исследователей подсчитали, что "ЭпиВакКорона" повышает риск заболеть ковидом у привитых ей людей. В этой материале сайт N+1 разбирался, как такое возможно.