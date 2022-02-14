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Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Президент также призвал уехавших из страны политиков и бизнесменов вернуться в ближайшее время

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент
Фото: Ukrainian Presidency/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья находится в стране, и на данный момент не собирается покидать ее.

"Моя семья всегда со мной, всегда с Украиной. Я президент, моя жена - не просто жена, она первая леди. И должна показывать своим примером, как должны вести себя семьи... Это очень важно для страны и общества", - сказал Зеленский, отвечая в понедельник на вопрос журналистов о выезде из Украины членов семей бизнесменов и политиков.

Зеленский добавил, что только 13 февраля из Украины вылетели 30 самолетов. "Я думаю, (что на Украине - ИФ) остаются надежные. Остаются граждане Украины, и я хочу их всех поблагодарить", - заявил президент.

Зеленский также призвал бизнесменов и политиков, которые выехали из страны, вернуться в республику в ближайшие 24 часа, поскольку это "важный момент единства".

"Я бы сосредоточился на нашем менеджменте нашей страны, на людях, которые сегодня, некоторые, находятся за границей, депутаты некоторых партий, я не хочу даже названия говорить, вы все понимаете, что это за люди. Мне кажется, что это серьезный вызов. Я думаю, что мы должны предоставить им сигнал - справедливый. Прежде всего, от Верховной рады, от спикера, от государства, и я от себя лично хотел бы их попросить, чтобы в течение 24 часов они уже кого-то из своих родных привезли, чтобы они все-таки уже вернулись в страну" - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что это является важным моментом, "моментом единства нашей страны".

Владимир Зеленский Украина

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