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В Польшу прибыли еще восемь американских истребителей F-15

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - В Польшу в понедельник прибыли еще восемь американских истребителей F-15. Об этом сообщил в твиттере польский министр обороны Мариуш Блащак.

"Очередные американские истребители F-15 приземлились сегодня на базе в Ласке (Лодзинское воеводство, центральная часть Польши - ИФ)", - написал он.

По словам министра, эти восемь самолетов дополнят те, которые прибыли на прошлой неделе.

Блащак отметил, что переброска совершена в рамках натовской миссии по наблюдению за безопасностью воздушного пространства в регионе.

Польша США

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