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США направили в Польшу группу истребителей F-15

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты направили в Польшу группу истребителей F-15 Eagles "для усиления коллективной обороны НАТО", сообщило Командование ВВС США в Европе.

"Переброска американских истребителей на авиабазу Ласк в Польше направлена на укрепление возможностей коллективной обороны НАТО и для поддержки миссии альянса по патрулированию воздушного пространства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что американские истребители F-15 Eagle, отправленные с британской авиабазы Лоссимут в Шотландии, будут взаимодействовать с польскими и датскими самолетами F-16, которые выполняют натовские миссии по патрулированию на Балтике, действуя с литовской авиабазы в Шяуляе.

"Дополнительные истребители укрепят боеготовность, а также сдерживание и оборону союзников на фоне наращивания Россией военной мощи вблизи Украины", - говорится в сообщении.

По сообщению командования, помимо патрулирования американские самолеты будут отрабатывать с союзниками в регионе действия против воздушных и наземных целей.

Ранее в четверг Командование ВВС США в Европе сообщило, что на авиабазу Фэрфорд в Великобритании прибыла группа стратегических бомбардировщиков B-52H, способных нести ядерное оружие.

По данным западных авиационных ресурсов, в Англию были переброшены четыре таких бомбардировщика.

США Польша

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