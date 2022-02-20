На юго-востоке Польши начались польско-американские учения

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Совместные польско-американские учения начались на юго-востоке Польши, сообщил в воскресенье в своем твиттере министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"В выходные солдаты 18-й механизированной дивизии ("Железной дивизии") начали на юго-востоке Польши совместные учения с солдатами 82-й воздушно-десантной дивизии армии США", - написал он.

W weekend żołnierze z 18 Dywizji Zmechanizowanej @Zelazna_Dywizja rozpoczęli w południowo- wschodniej Polsce 🇵🇱 wspólne ćwiczenia z amerykańskimi żołnierzami @82ndABNDiv 🇺🇸. Konsekwentnie wzmacniamy bezpieczeństwo na wschodniej flance NATO. #StrongerTogether pic.twitter.com/NSWVsXZ3vP — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 20, 2022

"Мы последовательно усиливаем безопасность восточного фланга НАТО", - отметил польский министр.

Американские десантники были переброшены в Польшу ранее в феврале.