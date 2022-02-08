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Вертолёт Ingenuity совершил свой 19-й полёт на Марсе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Вертолёт Ingenuity совершил свой первый в этом году и 19-й за всё время полёт над поверхностью Марса, сообщила во вторник Лаборатория реактивного движения NASA.

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"После ряда задержек, вызванных высоким содержанием пыли в атмосфере, самое время отпраздновать первый полёт марсианского вертолёта в 2022 году", - говорится в сообщении лаборатории в Twitter.

По данным NASA, Ingenuity пробыл в воздухе 100 секунд и преодолел расстояние в 62 метра.

За все время пребывания на Красной планете вертолет, совершив уже 19 полетов, пролетел в общей сложности почти 4 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 34 минуты. Самым протяженным был 9-й полет, тогда он пролетел 625 метров. В ходе первого полета на Марсе 19 апреля 2021 года вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд. Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля. Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.

Ingenuity NASA США

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