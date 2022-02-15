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В НАТО сочли сигналы РФ о готовности к переговорам поводом для осторожного оптимизма

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об "осторожном оптимизме" в связи с сигналами со стороны России о готовности к переговорам по ситуации вокруг Украины.

"Есть сигналы со стороны Москвы о том, что дипломатические усилия должны продолжаться. Это дает основания для осторожного оптимизма", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции во вторник.

Однако, по его словам, пока данных, указывающих на деэскалацию со стороны РФ непосредственно на местах, нет. "Мы продолжим следить за ситуацией на местах", - добавил Столтенберг.

По утверждению Столтенберга, в ряде случаев НАТО наблюдало, что силы РФ покидали позиции близ Украины, но оставляли там военное снаряжение, благодаря чему в случае необходимости войска смогут быстро вернуться к границе. "Перемещение войск само по себе не означает настоящую деэскалацию", - добавил он.

Генсек альянса также заявил, что НАТО готово к сотрудничеству и диалогу с Россией, в том числе в рамках совета Россия-НАТО, но не собирается приносить в жертву свои основные принципы.

"В то же время, союзники по НАТО остаются готовыми сотрудничать с Россией. 26 января я пригласил Россию на серию встреч в рамках совета Россия-НАТО. Мы отправили конкретные предложения по основной повестке, чтобы выслушать вопросы, вызывающие беспокойство у России, поделиться вопросами, которыми встревожены мы, и найти точки соприкосновения", - заявил Столтенберг.

Генсек в очередной раз отметил, что альянс готов обсудить отношения с Россией, безопасность в Европе, включая ситуацию на Украине, уменьшение рисков, прозрачность и контроль вооружений. Тем не менее, он напомнил, что в НАТО не пойдут на компромиссы по ключевым принципам, таким как право каждый нации на выбор своего пути.

"Не будет членов НАТО первого и второго класса. Мы все - союзники по НАТО", - добавил он.

Йенс Столтенберг НАТО Украина

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