Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг15:05Женщины. Круговой раунд #8 Дания - Россия 10:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:46Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Шольц заявил об отсутствии в повестке темы вступления Украины в НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Относительно членства в альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Канцлер добавил, что принцип свободного выбора альянсов не может быть предметом дискуссий.

"Речь не идет о каких-то сферах влияния, где одно государство может приказать другому, где им быть или не быть. Задание данного времени – в том, чтобы довести к деэскалации. Для этого есть "Нормандский формат", есть Минские договоренности, есть Совет НАТО-Россия, разные форматы, которые предоставляет ОБСЕ. Вот в этом сейчас наше задание", - подчеркнул Шольц.

В свою очередь Зеленский заявил, что от Украины нет сигнала о незаинтересованности в членстве в НАТО.

В миреМИД Украины назвал неудачной фразу посла о готовности отказа от членства в НАТОЧитать подробнее

"Мы сегодня много раз поднимали вопрос с господином Шольцем, об этом и здесь начали говорить, цитировать нашего посла (в Великобритании Вадима Пристайко - ИФ). От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью. Поэтому это уже не первый сигнал, что этот вопрос не актуален, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Поэтому это точно вопрос не к нам", - подчеркнул Зеленский.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с РФ. При этом он признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. В МИД заявили, что слова Пристайко вырваны из контекста, а лучшей гарантией безопасности для Украины был бы ее немедленный прием в альянс.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины, а относительно заявления Пристайко пока не следует спешить с выводами. Он также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде выступила с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить Пристайко с должности посла в Великобритании.

Германия НАТО Украина Олаф Шольц

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину

Зарубежные авиакомпании не спешат отменять рейсы на Украину
Пандемия коронавируса

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 411,7 млн человек

Brent подорожала до $95,6 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 14 февраля

Талибы направят к границе Афганистана с Таджикистаном и Узбекистаном 10 тысяч боевиков

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });