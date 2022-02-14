Шольц заявил об отсутствии в повестке темы вступления Украины в НАТО

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Вопрос членства Украины в НАТО сейчас не актуален, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

"Относительно членства в альянсе, на данный момент неактуально. Потому немного странно, что российское правительство сделало предметом больших политических дискуссий вопрос, который не стоит сейчас на повестке дня", - сказал Шольц на пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник.

Канцлер добавил, что принцип свободного выбора альянсов не может быть предметом дискуссий.

"Речь не идет о каких-то сферах влияния, где одно государство может приказать другому, где им быть или не быть. Задание данного времени – в том, чтобы довести к деэскалации. Для этого есть "Нормандский формат", есть Минские договоренности, есть Совет НАТО-Россия, разные форматы, которые предоставляет ОБСЕ. Вот в этом сейчас наше задание", - подчеркнул Шольц.

В свою очередь Зеленский заявил, что от Украины нет сигнала о незаинтересованности в членстве в НАТО.

"Мы сегодня много раз поднимали вопрос с господином Шольцем, об этом и здесь начали говорить, цитировать нашего посла (в Великобритании Вадима Пристайко - ИФ). От нас нет сигнала, что членство в НАТО не является нашей целью. Поэтому это уже не первый сигнал, что этот вопрос не актуален, который идет не с нашей стороны, а от лидеров других государств. Поэтому это точно вопрос не к нам", - подчеркнул Зеленский.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью BBC Radio 5 Live заявил, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с РФ. При этом он признал, что его слова могут идти в разрез с нормами Конституции Украины. В МИД заявили, что слова Пристайко вырваны из контекста, а лучшей гарантией безопасности для Украины был бы ее немедленный прием в альянс.

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров отметил, что североатлантический и европейский курс остаются приоритетными для Украины, а относительно заявления Пристайко пока не следует спешить с выводами. Он также подчеркнул, что никаких предложений от западных партнеров Украины о возможном отказе от потенциального членства в НАТО во избежание войны с РФ не поступало.

Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде выступила с требованием к президенту Украины Владимиру Зеленскому освободить Пристайко с должности посла в Великобритании.