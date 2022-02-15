США намерены проверить, действительно ли РФ отводит силы от границы Украины

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США намерены убедиться, что заявления РФ об отводе части сил от границы с Украиной соответствуют действительности, заявила постпред США при НАТО Джулиан Смит.

"Нам нужно будет это проверить", - сказала она на брифинге, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Москвы о завершении части учений близ Украины.

По мнению американского дипломата, "у нас будет больше информации на этот счет через день-два".

Ранее во вторник в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учения в пункты базирования по железной дороге и автомобильным транспортом.