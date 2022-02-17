В Луганске заявили о пяти обстрелах за сутки территории ЛНР со стороны ВС Украины

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Вооружённые силы Украины пять раз с начала суток обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили "Интерфаксу" в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Вооруженные силы Украины грубо нарушили режим прекращения огня используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими соглашениями должно быть отведено", - говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

Там уточнили, что утром в четверг Вооруженные силы Украины открыли огонь по пяти населенных пунктам ЛНР: Сокольники, Золотое-5, Веселенькое, Нижнее Лозовое и Донецкий. По данным ведомства, огонь с украинской стороны велся с применением минометов калибра 82 и 120-мм, гранатомётов АГС и СПГ и крупнокалиберные пулеметы.

"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - говорится в сообщении.