GM возобновит выпуск электромобилей Chevrolet Bolt в начале апреля

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Американская General Motors планирует возобновить производство электромобилей Chevrolet Bolt в начале апреля и вскоре после этого начать отгрузку автодилерам для продажи машин потребителям.

Летом прошлого года компании пришлось приостановить выпуск этих машин из-за дефекта в аккумуляторах, который мог стать причиной возгорания, сообщает The Wall Street Journal. В конце июля GM объявила об отзыве всех 142 тыс. электромобилей Chevrolet Bolt, произведенных в течение последних пяти лет.

В сентябре GM заявила, что производитель аккумуляторов южнокорейская LG Electronics Inc. исправила производственный брак и начала поставлять новые батареи в дилерские центры для замены примерно в 142 тыс. электромобилях.

GM известно о 13 случаях возгорания аккумуляторов. После расследования, проведенного в LG, стало ясно, что основной причиной этого являются два производственных дефекта, одновременно присутствующих в аккумуляторах.