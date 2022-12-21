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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

GM отзовет 111 тысяч Chevrolet Bolt из-за дефектов ремней безопасности

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель General Motors отзывает 111 тысяч электромобилей Chevrolet Bolt. На этот раз причина отзыва кроется не в проблемах с аккумуляторами, а в дефектах ремней безопасности.

Об отзыве сообщил сайт Национального управления по безопасности дорожного движения США (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA). Основная неисправность в этих машинах связана с работой преднатяжителей ремней безопасности, которая при аварии может вызвать воспламенение ткани ковров. Преднатяжитель - ключевой механизм, удерживающий пассажира на сиденье во время аварии, поэтому его исправная работа - необходимое условие безопасности.

Исправлением дефекта займутся дилерские центры GM.

GM не впервые отзывает автомобили Chevrolet Bolt. Летом 2021 года компания отозвала все машины этой модели, произведенные в период с 2020 по 2022 год, из-за риска воспламенения аккумулятора. Это вызвало негативную реакцию рынка, несмотря на то, что отзывы в автомобильной промышленности довольно обыденная вещь. Негатив был связан главным образом с масштабом отзывной кампании. После этого инвесторы с настороженностью следят за судьбой GM и Chevrolet Bolt ввиду растущей важности бизнеса по производству электрокаров.

Однако на этот раз отзыв из-за ремней безопасности, кажется, не так волнует рынок, пишет издание Barron's.

General Motors GM США Chevrolet Bolt NHTSA
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