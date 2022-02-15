МИД РФ ответил на заявление генсека НАТО по поводу возможного признания ДНР и ЛНР

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия неоднократно подтверждала приверженность Минским договоренностям, вопросы об их нарушении следует задавать Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас я вижу заявления украинских политиков, и не только их, Столтенберг, генсек НАТО выступил. Все начали говорить о том, что "если Москва... Да уж точно это будет означать нарушение Минских договоренностей, выход из Минских договоренностей", - сказала Захарова.

Видео с ее заявлением опубликовано в телеграм-канале официального представителя МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что в первую очередь необходимо разобраться с принятыми на Украине законами, а также заявлениями, сделанными украинскими чиновниками, в том числе о том, что Минские договоренности неактуальны, требуют реконфигурации, или их исполнение невозможно.

"Может быть, мы сначала с этим разберемся? Может быть, вместо того чтобы в очередной раз задавать какие-то риторические вопросы Москве, они все-таки сочтут возможным для себя друг другу ответить на вопрос о том, что они сделали для имплементации Минских договоренностей", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

"Пусть они сначала это сделают, а потом мы будем с ними разговаривать о том, как мы относимся ко всему тому, что было принято. А наша позиция по Минским договоренностям переподтверждалась ежедневно на высшем уровне, на высоком уровне российской стороной", - сказала Захарова.

Она подчеркнула, что позиция России "очевидна и много раз переподтверждена".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник заявил, что Россия в случае признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) нарушит международное право и Минские договоренности.

По его словам, признание Россией ДНР и ЛНР "усложнит поиски решений в рамках минских соглашений".

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения Думы о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.