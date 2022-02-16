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Путин "принял к сведению" просьбу Госдумы признать ЛНР и ДНР

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса, но считает главной задачей исполнение Минских соглашений, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что признание Донецкой и Луганской народных республик с Минскими договоренностями не коррелируется.

Его спросили, соответствует ли действительности тезис о том, что пока Кремль подтверждает свою приверженность Минским соглашениям, признания не будет.

"Президент сказал, что главной задачей является реализация Минского комплекса мер", - ответил Песков.

При этом он добавил, что выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР Минские соглашения не нарушает, а соответствующие упреки со стороны Киева несостоятельны.

Российская сторона, напомнил он, неоднократно разъясняла, что граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане "из-за того, что они отвергнуты своей родиной, своей страной - Украиной, и в плане передвижения, и в плане получения каких-то социальных услуг, финансовых услуг и так далее". "Поэтому, собственно, Россия из гуманитарных соображений придерживается этой практики - выдачи паспортов. Россия выдает паспорта не только гражданам этих самопровозглашенных республик, но и гражданам самых различных стран мира. И эта практика достаточно распространенная", - отметил Песков.

Его спросили, необходим ли по регламенту письменный ответ Путина на обращение Госдумы, он ответил что четкого регламента на этот счет нет.

"Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Действительно, это обращение является, наверное, очень ярким показателем настроя и наших депутатов, и превалирующей точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент акцентировал, что главное - это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации Минского комплекса мер. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе", - сказал Песков.

На фоне заявлений Минобороны России о начале отвода войск с мест проведения учений рядом с украинской границей, Госдума 15 февраля неожиданно приняла и передала в Кремль обращение к президенту с призывом признать ДНР и ЛНР. Песков тогда повторил, что Россия остается приверженной реализации Минских соглашений, но граждане России очень сочувствуют жителям Донбасса, а народные избранники не могут игнорировать чаяния населения.

Путин вечером 15 февраля заявил, что депутаты ориентировались в этой ситуации на общественное мнение, но решать проблемы Донбасса надо исходя из Минских соглашений.

ДНР ЛНР Владимир Путин Украина Дмитрий Песков Минские соглашения

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