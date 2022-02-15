Макрон обратился к Москве с призывом не признавать республики Донбасса

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал российское руководство не признавать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР).

Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, которого цитирует во вторник CNN.

"Мы по-прежнему внимательно следим за ситуацией и просим Путина не выполнять просьбу Думы", - приводит телеканал слова представителя канцелярии президента Франции.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о немедленном направлении президенту РФ обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР.

Соответствующее решение было принято путем проведения рейтингового голосования. Документ, внесенный депутатами от фракции "Единая Россия" Виктором Водолацким и Артемом Туровым, предусматривающий сначала консультации с МИД РФ, рассматривался наряду с проектом постановления от фракции КПРФ, который предусматривает немедленное обращение Госдумы к президенту РФ с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР.

Проект коммунистов набрал большее число голосов - 351, а инициатива фракции парламентского большинства - 310.