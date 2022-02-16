Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Врачам удалось полностью вылечить от ВИЧ женщину с помощью трансплантации пуповинной крови. Доклад об этом случае был представлен во вторник на конференции по ретровирусам и оппортунистическим инфекциям в американском городе Денвере, сообщает The New York Times.

По данным издания, у женщины также была лейкемия. В 2017 году для лечения рака ей провели трансплантацию пуповинной крови от частично совместимого донора с мутацией, блокирующей проникновение ВИЧ в клетки. Также женщине перелили кровь от близкого родственника, чтобы дать иммунную защиту на время приживления трансплантата, которое занимает около шести недель.

Пациентка прекратила антиретровирусную терапию через 37 месяцев после трансплантации. Спустя более 14 месяцев у нее нет признаков ВИЧ в анализах крови и не обнаруживаются антитела к вирусу.

О женщине известно, что она среднего возраста и смешанной расы.

Как отмечается, в предыдущих случаях излечения пациентов от ВИЧ мужчинам, у которых также был диагностирован рак, делали пересадку костного мозга от доноров, несущих мутацию, блокирующую ВИЧ-инфекцию. У них развились тяжелые побочные эффекты, включая реакцию "трансплантат против хозяина", поскольку для этой процедуры очень сложно подобрать совместимого донора.

Первый вылечившийся от ВИЧ человек, Тимоти Рэй Браун, который долгое время был известен как "берлинский пациент", в 2020 году умер от рецидива лейкемии. С момента излечения в 2011 году до смерти у него в анализах не был выявлен ВИЧ.

Еще одним пациентом, победившим ВИЧ с помощью трансплантации костного мозга, стал Адам Кастильехо из Лондона.