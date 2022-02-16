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DDOS-атака на сайты украинских госорганов продолжалась больше пяти часов

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - DDOS-атака на систему доменных имен (DNS) государственных ресурсов Украины (домен gov.ua), которая началась 15 февраля в 20:21 (21:21 по Москве), продолжалась больше пяти часов, заявила компания "Хостмастер", администратор украинского домена .ua.

Мощность атаки превышала 150 Gbps. Источником атаки были как зарубежные, так и украинские IP-адреса, говорится в заявлении.

Специалистам реестра домена .UA компании "Хостмастер" пришлось ввести в действие резервные серверы.

Во время атаки компания также отметила повышенную нагрузку на DNS-серверах, обеспечивающих работу доменов com.ua и org.ua.

Сейчас система доменных имен работает стабильно, заверили в "Хостмастер".

Со второй половины дня вторника наблюдались сбои в работе вебсервисов ПриватБанка и Ощадбанка и были недоступны сайты Минобороны и Вооруженных сил Украины. В Нацполиции в связи с этим открыли уголовное производство. Пресс-служба ПриватБанка отрицала сбои в работе своих ресурсов, в Ощадбанке заверяли, что "устраняют неполадки".

Домен gov.ua предназначен для размещения сайтов органов государственной власти Украины. Сейчас в домене насчитывается 4,7 тысячи доменных имен.

Украина Хостмастер ВСУ Минобороны ПриватБанк Ощадбанк

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