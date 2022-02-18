Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

США обвинили Россию в кибератаках на украинские банки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США пришла к выводу, что Россия стоит за недавними кибератаками на украинские банки, заявила замсоветника американского президента по нацбезопасности Энн Ньюбергер.

"Мы считаем, что власти России стоят за масштабными кибератаками, совершенными на этой неделе на украинские банки", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Ньюбергер отметила, что "вред от этих атак был ограниченным".

Как сообщалось, во второй половине дня 15 февраля 2022 года произошла мощная DDoS-атака на государственные информационные ресурсы Украины, также были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов ПриватБанка и Ощадбанка. Пресс-служба ПриватБанка отрицала сбои в работе своих ресурсов, в Ощадбанке заверяли, что "устраняют неполадки".

В Нацполиции в связи с кибератаками открыли уголовное производство.

США Украина Россия

Новости по теме

Новости

Россию вряд ли сразу отключат от SWIFT в случае нападения на Украину

В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"

В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"

В СНБО Украины исключили возможность приказа о силовой операции в Донбассе

Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

Машина взорвалась возле здания правительства в Донецке

Главком ВСУ заявил, что не планирует наступление на Донбасс

Эвакуацию из ДНР начали с детей-сирот из школы-интерната в Донецке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });