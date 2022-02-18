США обвинили Россию в кибератаках на украинские банки

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Администрация США пришла к выводу, что Россия стоит за недавними кибератаками на украинские банки, заявила замсоветника американского президента по нацбезопасности Энн Ньюбергер.

"Мы считаем, что власти России стоят за масштабными кибератаками, совершенными на этой неделе на украинские банки", - сказала она на брифинге в Вашингтоне.

Ньюбергер отметила, что "вред от этих атак был ограниченным".

Как сообщалось, во второй половине дня 15 февраля 2022 года произошла мощная DDoS-атака на государственные информационные ресурсы Украины, также были зафиксированы перебои в работе веб-сервисов ПриватБанка и Ощадбанка. Пресс-служба ПриватБанка отрицала сбои в работе своих ресурсов, в Ощадбанке заверяли, что "устраняют неполадки".

В Нацполиции в связи с кибератаками открыли уголовное производство.