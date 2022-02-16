Лидер захвативших власть в Буркина-Фасо военных вступил в должность президента

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В Буркина-Фасо привели к присяге в качестве президента лидера мятежников подполковника Поль-Анри Сандаого Дамибу, сообщают западные СМИ.

В церемонии, которая транслировалась по местному телевидению, Дамиба поклялся перед высшим конституционным органом страны "сохранять, уважать, поддерживать и защищать конституцию", законы страны и "основополагающий акт" ключевых решений, одобренных хунтой.

Во время церемонии Дамиба был одет в камуфляжный костюм и красный берет. Мероприятие прошло в небольшом помещении Конституционного совета, на нем присутствовали представители прессы.

На прошлой неделе Конституционный совет официально определил, что Дамиба является президентом, главой государства и верховным главнокомандующим вооруженными силами. Еще 31 января в хунте заявили, что Дамиба будет назначен на эти должности на переходный период.

41-летний Дамиба окончил военную школу в Париже и получил степень магистра криминологии в парижской Консерватории искусств и ремесел (CNAM), также обладает сертификатом эксперта по вопросам обороны в области управления, командования и стратегии.

24 января военные Буркина-Фасо задержали бывшего президента страны Роша Марка Каборе и заявили, что захватили власть в стране. Их представитель заявил, что госпереворот был осуществлен "без физического насилия в отношении арестованных". Военные также сообщили, что распустили Национальную ассамблею, приостановили действие Конституции, закрыли границы страны и ввели комендантский час с 21:00 до 5:00 утра.

Переворот в Буркина-Фасо стал третьим военным переворотом в странах Западной Африки за последние полтора года.