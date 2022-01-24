Военные в Буркина-Фасо заявили, что захватили власть в стране

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Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Военные в Буркина-Фасо в понедельник объявили, что установили контроль в стране, сообщает агентство Associated Press.

Их заявление последовало после того, как они задержали президента страны Роша Марка Каборе.

Представитель военных заявил, что госпереворот был осуществлен "без физического насилия в отношении арестованных".

Военные также сообщили, что распустили Национальную ассамблею, приостановили действие Конституции, закрыли границы страны и ввели комендантский час с 21:00 до 05:00 утра.

Агентство отмечает, что это уже третий военный переворот в странах Западной Африки за последние полтора года.

Каборе занимал пост президента страны с 2015 года, в 2020 году его переизбрали. В последние годы в Буркина-Фасо растет активность джихадистских группировок, выросло число атак со стороны группировок, связанных с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая группировка). В результате таких атак погибли тысячи человек, еще 1,5 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.