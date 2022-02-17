Остин обсудил с европейскими коллегами важность единства НАТО для сдерживания России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин и его коллеги из Франции Флоранс Парли, Германии Кристина Ламбрехт и Великобритании Бен Уоллес во время встречи в Брюсселе подтвердили важность единства НАТО для противодействия политике России, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Министры "согласились с важностью единства НАТО для сдерживания России, спокойствия союзников на восточном фланге альянса и поддержания международного порядка, основанного на правилах", говорится в сообщении.

Стороны также "обсудили недавние дипломатические контакты с Россией, и заявили о необходимости деэскалации ситуации", высказались в поддержку территориальной целостности Украины.

Кирби информировал, что важность сохранения единства Североатлантического союза Остин обсудил также на отдельной встрече с Ламбрехт. Стороны коснулись "возможной реакции" НАТО на случай обострения ситуации.

Остин поблагодарил Ламбрехт "за быстрое развертывание немецкого персонала для усиления боевой группы передовых сил НАТО в Литве" и за поддержку Берлином развертывания военного персонала США в Германии "для усиления сдерживания и обеспечения безопасности наших союзников на Восточном фланге НАТО".

Встречи Остина состоялись в рамках его визитов в Бельгию, Польшу и Литву.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.