Поиск
Фигурное катание04:15Микст. Произвольный танец, финал  Франция Россия СШАПодробнееКёрлинг15:05Женщины. Круговой раунд #8 Дания - Россия 10:5Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06Заразились
на 14.02В России 14 313 965+180 456В мире 411 722 733+1 435 726

Глава Пентагона отправляется в турне по странам Европы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Министр обороны США Ллойд Остин во вторник намерен провести ряд встреч с представителями властей и военного руководства Бельгии, Польши и Литвы, сообщается в пресс-релизе, распространенном министерством обороны США.

В частности, в документе отмечается, что в Бельгии Остин встретится с руководством НАТО.

В Польше Остин проведет встречу с президентом страны Анджеем Дудой и министром обороны Мариушем Блащаком, в рамках которой коснется проблем укрепления двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и углубления партнерства между США и Польшей.

Также Остин посетит Литву, чтобы встретиться с президентом Литвы Гитанасом Науседой, премьером Ингридой Шимоните и министром обороны Арвидасом Анушаускасом, чтобы подтвердить поддержку Литвы со стороны США.

США Пентагон Ллойд Остин

Новости по теме

Новости

Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Песков сообщил, что Путин готов к переговорам по ситуации вокруг Украины

Пентагон приветствовал заявление Лаврова о возможности урегулирования ситуации на Украине

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Госдеп объявил о переносе посольства США на Украине из Киева во Львов

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Зеленский объявил 16 февраля Днем единения

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Зеленский отверг вероятность отъезда своей семьи с Украины в данный момент

Сын президента Туркменистана Бердымухамедова выдвинут кандидатом на этот пост

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Авиакомпания Norwegian приостановила полеты над Украиной вслед за KLM

Песков заявил, что слова украинского посла о вступлении в НАТО расходятся с курсом Киева

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });