Израиль попросил у РФ помощь в эвакуации своих граждан из Украины при эскалации ситуации

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Израилю потребуется помощь Москвы, чтобы вывезти своих граждан и дипломатов из Украины на случай эскалации ситуации, сообщает Axios.

В среду состоялся телефонный разговор между генеральным директором министерства иностранных дел Израиля Алоном Ушпизом и замминистра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым.

По данным осведомленных источников портала, в ходе разговора была поднята тема эвакуации граждан Израиля в случае "нападения" РФ на Украину.

Израиль хочет гарантировать, что в случае "вторжения России на Украину" у него будет возможность открыть гуманитарные коридоры для эвакуации граждан по суше в соседние страны, отметили собеседники.

Израиль уже создал альтернативную дипломатическую миссию во Львове на западе Украины на случай, если посольство в Киеве придется эвакуировать.

Отмечается, что МИД Израиля также имеет план на случай непредвиденных обстоятельств для эвакуации израильтян по суше через Польшу, Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию.

Как уточняет портал, согласно расчетам правительства Израиля, на данный момент на Украине остается около 10 тысяч израильтян.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

При этом в США считают, что заявления России об отводе войск от границы с Украиной не соответствуют действительности, якобы Москва фактически увеличивает численность своих войск.