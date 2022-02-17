Поиск
Фристайл14:00Мужчины. Финал  Китай Украина РоссияПодробнееЛыжные гонки12:15Женщины. Финал  Германия Швеция РоссияПодробнееЛыжные гонки12:50Мужчины. Финал  Норвегия Финляндия РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:44Заразились
на 16.02В России 14 659 880+179 284В мире 415 199 699+1 714 865

В США заявили, что РФ "продолжает наращивать военное присутствие" на границе с Украиной

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - США считают, что заявления России об отводе войск от границы с Украиной не соответствуют действительности, якобы Москва фактически увеличивает численность своих войск, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Вчера российское правительство заявило, что отводит войска от Украины. Это заявление привлекло внимание, как в США, так и во всем мире. Но теперь мы знаем, что это было неправдой", - сказал чиновник.

По его словам, "у нас есть подтверждение, что за последние несколько дней Россия фактически увеличила присутствие войск вдоль украинской границы на целых семь тысяч человек, причем некоторые военные прибыли совсем недавно".

Чиновник отметил, что по имеющимся у США данным, Россия "лишь на словах" заявляет о готовности к дипломатии, а на деле "готовится к войне".

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл.

"Мы не видим доказательств того, что Россия отвела войска от границ Украины. Вопреки утверждениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины", - цитируют словам Хокенхалла британские СМИ.

Он утверждает, что наблюдается перемещение в сторону украинской границы дополнительной бронетехники, а также вертолетов и полевого госпиталя.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

В среду в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения танковой армии Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений.

Президент США Джо Байден приветствовал заявление об отводе части войск от границ с Украиной, однако, по его мнению, Вашингтону еще предстоит проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места постоянной дислокации.

При этом он подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий, и пакет санкций на случай российского вторжения на Украину уже готов, хотя эти меры могут отрицательно повлиять и на американский энергетический рынок. Также Байден вновь пообещал, что в случае агрессии РФ Вашингтон не допустит введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".

США Россия Украина

Новости по теме

Новости

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл миланский "Интер" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

В Белом доме заявили, что все еще видят угрозу в действиях России на границе с Украиной

В Белом доме заявили, что все еще видят угрозу в действиях России на границе с Украиной

Самолеты США и РФ трижды за выходные опасно сближались над Средиземным морем

Самолеты США и РФ трижды за выходные опасно сближались над Средиземным морем

НАТО проработает варианты усиления оборонного потенциала альянса

МИД РФ предупредил о фатальных последствиях "любого выстрела" в Донбассе

Госдеп раскритиковал идею признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Госдеп раскритиковал идею признания Россией независимости ДНР и ЛНР

Совбез РФ оценил группировку США в Европе в 60 тыс. военных и 150 самолетов

Воды РФ и Украины в Черном и Азовском морях отнесли к зонам военных рисков

Песков отметил, что угрозы США "звучат как мантры" и "изрядно надоели"

Песков отметил, что угрозы США "звучат как мантры" и "изрядно надоели"

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 415,5 млн человек

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });