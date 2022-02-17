В США заявили, что РФ "продолжает наращивать военное присутствие" на границе с Украиной

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - США считают, что заявления России об отводе войск от границы с Украиной не соответствуют действительности, якобы Москва фактически увеличивает численность своих войск, сообщил портал Axios со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

"Вчера российское правительство заявило, что отводит войска от Украины. Это заявление привлекло внимание, как в США, так и во всем мире. Но теперь мы знаем, что это было неправдой", - сказал чиновник.

По его словам, "у нас есть подтверждение, что за последние несколько дней Россия фактически увеличила присутствие войск вдоль украинской границы на целых семь тысяч человек, причем некоторые военные прибыли совсем недавно".

Чиновник отметил, что по имеющимся у США данным, Россия "лишь на словах" заявляет о готовности к дипломатии, а на деле "готовится к войне".

Ранее с аналогичным заявлением выступил глава военной разведки Британии генерал Джим Хокенхалл.

"Мы не видим доказательств того, что Россия отвела войска от границ Украины. Вопреки утверждениям, Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины", - цитируют словам Хокенхалла британские СМИ.

Он утверждает, что наблюдается перемещение в сторону украинской границы дополнительной бронетехники, а также вертолетов и полевого госпиталя.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы Украины и угрозе российского вторжения в соседнюю страну. Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Министерство обороны России во вторник сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности России продолжать диалог с Западом.

В среду в Министерстве обороны России сообщили, что подразделения танковой армии Западного военного округа возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений.

Президент США Джо Байден приветствовал заявление об отводе части войск от границ с Украиной, однако, по его мнению, Вашингтону еще предстоит проверить, действительно ли Россия возвращает военных в места постоянной дислокации.

При этом он подчеркнул, что США готовы к любому развитию событий, и пакет санкций на случай российского вторжения на Украину уже готов, хотя эти меры могут отрицательно повлиять и на американский энергетический рынок. Также Байден вновь пообещал, что в случае агрессии РФ Вашингтон не допустит введения в эксплуатацию газопровода "Северный поток 2".