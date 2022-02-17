Европарламент одобрил выделение макрофинпомощи Украине на 1,2 млрд евро

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Европейский парламент проголосовал "за" предложение Европейской комиссии предоставить Украине макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

Соответствующий результат голосования был объявлен в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. Проголосовало 694 депутата, из которых "за" - 598, "против" - 55, остальные - воздержались.

Далее макрофинансовая помощь должна быть одобрена Советом ЕС с последующей публикацией в официальном журнале.

Как сообщалось ранее, Европейская комиссия 1 февраля приняла решение о новом пакете макрофинансовой помощи Украине в размере 1,2 млрд евро. Первый транш на 600 млн евро безусловен и будет предоставлен сразу после вступления в силу договоров. Предоставление второго транша в таком же размере будет обусловлено прогрессом, продемонстрированным Украиной в реализации согласованных сторонами краткосрочных мер по внедрению структурных реформ.

11 февраля это решение было утверждено Советом ЕС на уровне послов. "Нынешняя геополитическая напряженность оказывает серьезное экономическое воздействие на Украину. Государства-члены ЕС готовы предоставить макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро. Сегодня мы решили поддержать предложение Еврокомиссии, чтобы эта помощь без промедления поступила на Украину", - прокомментировал решение председательствующий в Совете ЕС министр экономики Франции Брюно Ле Мэр.

В начале января вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что Киев может договориться о шестой программе макрофинансовой помощи Европейского союза в первой половине 2022 года.

Украина и ЕС в июле 2020 года заключили меморандум и кредитное соглашение по пятой программе макрофинансовой помощи объемом 1,2 млрд евро. Заем выдается на 15 лет (до 2035 года) двумя траншами, первый был выделен без каких-либо конкретных условий, второй зависел, в том числе, от реализации Украиной мер в области управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, улучшения деловой среды и управления госпредприятиями. Первый транш в размере 600 млн евро Украина получила в декабре 2020 года, второй - в октябре 2021 года.

В целом Украина в 2014-2021 годах в рамках реализации пяти программ получила 5,01 млрд евро кредитной помощи от ЕС.