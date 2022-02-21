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Совет ЕС одобрил помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - ЕС предоставит экстренную макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро в виде кредитов для укрепления стабильности на Украине, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

"Совет завершил принятие (решения) сегодня, всего через 21 день после того, как Комиссия представила свое предложение", - говорится в сообщении на сайте Совета ЕС в понедельник.

Отмечается, что ЕС ускорил эту экономическую помощь Украине, поскольку текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на экономическую и финансовую стабильность страны, а постоянные угрозы в сфере безопасности уже вызвали значительный отток капитала.

Так, макрофинансовая помощь будет иметь продолжительность в 12 месяцев и состоять из двух траншей.

Как сообщалось, 16 февраля Европейский парламент проголосовал "за" предложение Европейской комиссии предоставить Украине новую макрофинансовую помощь в размере 1,2 млрд евро.

Соответствующий результат голосования был объявлен в среду в Страсбурге в рамках пленарного заседания Европарламента. Проголосовали 694 депутата, из которых "за" - 598, "против" - 55, остальные - воздержались.

ЕС Украина

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