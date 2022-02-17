В ОБСЕ не подтвердили обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В спецмониторинговой миссии ОБСЕ пока не фиксируют роста напряженности на линии соприкосновения в Донбассе, говорится в ежедневном отчете миссии.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 24 нарушения режима прекращения огня, включая пять взрывов. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 17 нарушений", - говорится в ежедневном отчете СММ ОБСЕ, опубликованном в четверг на официальном сайте миссии.

В то же время, в отчете сообщается, что "в Луганской области Миссия зафиксировала 129 нарушений режима прекращения огня, включая 71 взрыв. За предыдущий отчетный период зарегистрировано 157 нарушений".

Ранее в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком росте напряженности на линии соприкосновения.