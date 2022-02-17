Кремль отметил нагнетание обстановки в Донбассе

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле следят за сообщениями об обострении в Донбассе, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда исходят. Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается", - сказал он.

"Мы слышим на протяжении суток последних сообщения о том, что, дескать, Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе. Но речь идет о нашей собственной территории. Но никто, ни один представитель западный, не говорит об огромном ударном потенциале украинских вооруженных сил на линии разграничения", - добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что на линии соприкосновения в Донбассе растет напряжённость. "А что касается уже линии соприкосновения, имеется ввиду соприкосновение с территорией непризнанных самопровозглашенных республик, там, мы видим, растёт напряжение", - отметил он

Так Песков ответил на вопрос, касающийся заявлений украинских силовиков о том, что, несмотря на несколько ударов "оккупационных войск", в зоне конфликта в Донбассе ситуация оценивается как стабильная.

Он уточнил у журналиста, какие войска в данном случае называются оккупационными. Корреспондент предположил, что, возможно, российские.

"Российские войска нигде ничего не оккупируют", - сказал на это Песков.

Ситуация на на линии соприкосновения

Ранее в четверг в самопровозглашенных республиках Донбасса заявили о резком росте напряженности на линии соприкосновения. В отчете ОБСЕ за среду роста напряженности не зафиксировано.

Представители Донецкой и Луганской народной республик обвинили украинских военных в минометных обстрелах.

"Обстрелы ведутся более чем по десяти населенным пунктам вдоль всей линии соприкосновения", - заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Родион Мирошник и добавил, что обстрелы стали самыми активными за последние месяцы.

Он также отметил "Интерфаксу", что народная милиция ЛНР вела ответный огонь по огневым точкам ВС Украины.

В народной милиции ДНР заявляют, что с начала суток до полудня было зафиксировано "15 фактов нарушения режима прекращения огня украинской стороной", из минометов обстреливали Донецк, Горловку и еще несколько населенных пунктов.

В Киеве заявляют, что противник обстрелял железнодорожную станцию Кондрашевская-Новая в Луганской области в четверг утром, под обстрелы попала станция, локомотивное депо и детский сад.