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В ЛНР заявили об обострении ситуации на линии соприкосновения

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе резко обострилась, сообщил в четверг журналистам начальник управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Ян Лещенко.

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"За последние сутки обстановка на линии боевого соприкосновения существенно обострилась. Противник по прямому указанию киевского военно-политического руководства предпринимает попытки эскалации конфликта", - сказал Лещенко.

Он напомнил, что, по данным представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Вооружённые силы Украины пять раз с начала суток обстреляли территорию ЛНР.

ЛНР призывает международных наблюдателей зафиксировать факты агрессивных действий с украинской стороны и принять незамедлительные меры для предотвращения кровопролития на Донбассе, добавил Лещенко.

ЛНР Украина

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