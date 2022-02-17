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Зеленский заявил, что вступлению Украины в НАТО противодействует не только РФ

Против этого также выступают некоторые члены Альянса, сообщил президент

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Украина долгое время двигается в направлении членства в НАТО, однако прогресса в евроатлантической интеграции пока нет, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И это не философский вопрос, а есть конкретные причины - из-за противодействия и России, которая не хочет, чтобы Украина была членом НАТО, и некоторых стран - членов Альянса. И в этом нет никаких секретов", - сказал Зеленский журналистам в Мариуполе Донецкой области, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вопрос НАТО является одним из тех, из-за которых на Украину оказывается давление. Главный вопрос - это независимость Украины и ее самостоятельный выбор в любых вопросах, и Украина много лет борется за свое право на это", - добавил он.

В то же время Зеленский отметил, что РФ сейчас использует вопросы НАТО как оправдание, почему их войска стоят на украинских границах, а некоторые европейские страны "подыгрывают им в этом".

"Но не нужно извращать. Это ведь у нас оккупировали территории, это на наших границах стоит армия", - подчеркнул он.

Президент отметил, что геополитический курс Украины закреплен в Конституции, и это действительно выбор украинского народа.

"Но не выбор украинского народа относительно того, когда мы там будем, потому что это не только от нас зависит - 30 стран должны единогласно согласовать это решение", - указал он и добавил, что на сегодняшний день возможность вынесения вопроса о вступлении в НАТО на референдум не рассматривается.

Владимир Зеленский Украина НАТО

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