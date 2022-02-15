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Путин заявил, что РФ не устраивают обещания не принимать Украину в НАТО

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Россия хочет решить вопрос, связанный со вступлением Украины в НАТО, сейчас, в ходе переговорного процесса, обещание ее не принимать Россию не устраивает, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вот вы сказали замечательную фразу: "Говорят, что в ближайшие годы Украина не будет в НАТО". Что значит говорят? Мы же с вами должны понимать, что такое "говорят" в межгосударственных отношениях. Нам уже 30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще ни на один день в сторону российских границ, а сегодня мы видим инфраструктуру НАТО прямо у нашего дома", - сказал Путин во вторник на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Более того, напомнил он, обсуждаются вопросы вступления Украины в НАТО. "Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет в исторической перспективе? Ровным счетом ничего", - заявил президент.

"Россия слышит, что Украина не готова сегодня к вступлению в НАТО, мы знаем этот тезис. И тут же говорят, что ее завтра не примут, а примут тогда, когда ее подготовят к этому. Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас, вот прямо сейчас, в ближайшее время, в ходе переговорного процесса, мирными средствами", - сказал Путин.

Россия исходит из этого тезиса, и очень надеется, что ее озабоченности будут партнерами услышаны и приняты всерьез, добавил Путин.

Канцлер Германии Олаф Шольц, в свою очередь, заверил: "Расширение не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня. Все это знают".

Он выразил уверенность, что лидерам ФРГ и Германии не придется заниматься этой темой, пока они будут занимать свои посты.

"Я не знаю, сколько будет оставаться президент на своем посту, я думаю, наверное, это тоже может быть долго, но не вечно", - сказал Шольц.

Перед РФ и ФРГ стоит задача достижения политического взаимопонимания на основе принципов своей политики, добавил он.

Украина РФ НАТО Владимир Путин

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