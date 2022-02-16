Поиск
Фигурное катание13:00Женщины. Короткая программа 1-е место: Камила ВалиеваПодробнееКонькобежный спорт09:30Мужчины. Финал  Норвегия Россия СШАПодробнееБиатлон12:00Мужчины. Финал  Норвегия Франция РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:32Заразились
на 15.02В России 14 480 596+166 631В мире 413 484 834+1 762 101

США не намерены склонять Украину ко вступлению в НАТО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не собирается каким-либо образом побуждать Украину ко вступлению в НАТО, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы не намерены оказывать давление ни на Украину, ни на какую-либо другую страну, чтобы они вступали или не вступали в альянс. Страны располагают правом на суверенитет и национальную целостность, и выбор - за ними", - сказала она журналистам на брифинге.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно озвучивал позицию альянса о принципе "открытых дверей", что означает - любая страна, в том числе Украина, может претендовать на вступление в него. Россия считает, что это угрожает ее безопасности, и требует юридически обязывающих гарантий нерасширения НАТО на восток.

США НАТО Украина Россия

Новости по теме

Новости

Ученые сообщили о полном излечении женщины от ВИЧ

Президент США обратился к россиянам со словами "вы нам не враги"

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

Байден заявил, что США проверят, действительно ли РФ отводит войска от Украины

МЧС Украины запросило у НАТО помощь на случай нештатных ситуаций

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Virgin Galactic в среду начнет продажу билетов на полеты в космос

Столтенберг предупредил о последствиях признания Россией ДНР и ЛНР

Лавров надеется, что на Украине не будет повторения опыта ОБСЕ в Косово

Пандемия коронавируса

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

Джокович объяснил, что он не против вакцинации, а против принуждения

В Минске совершил вынужденную посадку самолет авиакомпании S7

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });