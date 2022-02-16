США не намерены склонять Украину ко вступлению в НАТО

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон не собирается каким-либо образом побуждать Украину ко вступлению в НАТО, заявила представитель Белого дома Джен Псаки.

"Мы не намерены оказывать давление ни на Украину, ни на какую-либо другую страну, чтобы они вступали или не вступали в альянс. Страны располагают правом на суверенитет и национальную целостность, и выбор - за ними", - сказала она журналистам на брифинге.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг неоднократно озвучивал позицию альянса о принципе "открытых дверей", что означает - любая страна, в том числе Украина, может претендовать на вступление в него. Россия считает, что это угрожает ее безопасности, и требует юридически обязывающих гарантий нерасширения НАТО на восток.