Столтенберг и глава британского МИД обеспокоены событиями вокруг Украины

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что РФ ищет предлоги для возможного нападения на Украину.

"Я встревожен тем, что Россия пытается найти предлог для нападения на Украину", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе. Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать сообщения об обострении обстановки в Донбассе. Столтенберг напомнил, что НАТО "продолжает призывать к деэскалации".

Со своей стороны глава британского МИД Лиз Трасс написала в твиттере, что "сообщения о ненормальной военной активности Украины в Донбассе - это явная попытка России сфабриковать предлоги для вторжения".

Между тем ранее в четверг в Кремле выразили озабоченность обострением ситуации в Донбассе, указав, что давно предостерегали об опасности чрезмерной концентрации украинских военных на линии разграничения. "Это предмет очень и очень глубокой озабоченности. Мы неоднократно предупреждали, что чрезмерная концентрация вооруженных сил Украины в непосредственной близости от линии разграничения вкупе с возможными провокациями может представлять страшную опасность", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас видим, что идут эти провокации, видим сообщения от представителей самопровозглашенных республик о том, что на линии соприкосновения идет обмен ударами, и что первые удары пришли как раз со стороны Украины. Это - тревожная информация, продолжаем внимательно наблюдать", - заявил представитель Кремля.

У Пескова поинтересовались, какие шаги намерен предпринять Кремль в связи со сложившейся ситуацией. "В данном случае мы внимательно наблюдаем... Будем смотреть, как будет развиваться ситуация", - ответил он.