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Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину

Украинский генерал заявил, что не видит вероятности полномасштабного вторжения на Украину
Командующий операцией объединенных сил Украины в Донбассе Александр Павлюк. Архивное фото
Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается напряженной, но полностью контролируема, Объединенные силы находятся в постоянной боевой готовности, заявил главнокомандующий ООС Александр Павлюк.

"Ситуация в зоне проведения Операции Объединенных сил остается напряженной на протяжении всего дня, но она контролируется... Объединенные Силы находятся в постоянной боевой готовности", - заявил Павлюк в эфире программы "Право на власть" на телеканале "ТСН" в четверг.

"Вероятности полномасштабного вторжения в Украину мы сейчас не видим", - сказал Павлюк.

Он добавил, что на протяжении суток 17 февраля в Донбассе был зарегистрировано 50 обстрелов, 41 из них из запрещенного Минскими соглашениями вооружения - артиллерия и минометы. В то же время представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о новых обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины в четверг вечером.

"Вооружённые формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг вечером украинские военные четыре раза в течение часа открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам со стороны ВСУ с применением гранатомётов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и крупнокалиберных пулемётов подверглись населённые пункты Молодёжное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники, уточнили в представительстве ЛНР в СЦКК.

Александр Павлюк Украина Донбасс

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