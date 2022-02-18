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Джо Байден обсудил с Марио Драги дипломатические усилия по ситуации вокруг Украины

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщает пресс-пул Белого дома.

"Лидеры рассмотрели текущие дипломатические усилия" по ситуации вокруг Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что они подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. А также заявили о готовности привести Россию к серьезным экономическим издержкам в случае эскалации ситуации вокруг Украины.

Джо Байден Марио Драги Украина

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