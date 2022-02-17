В Госдепе сочли, что РФ ищет "подтекст" для нападения на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Эндони Блинкен, выступая в четверг на СБ ООН, высказал мнение, что Россия лишь ищет предлога для того, чтобы напасть на Украину.

"Без какого-либо оправдания Россия сконцентрировала около 150 тыс. военнослужащих у границ Украины, Россия отводит войска, но мы этого не наблюдаем. По нашей информации, эти силы - сухопутные, ВВС, корабли готовятся атаковать Украину в ближайшие дни... Мы не знаем точно, как сложатся события, но Россия планирует разработать подтекст для нападения... Мы не знаем, как это будет выглядеть - как террористическая атака внутри России, обнаружение массового захоронения, удары беспилотников по мирным жителям или вымышленное, или же реальное использование химического оружия", - сказал Блинкен.

Госсекретарь США также призвал Россию ясно заявить об отсутствии намерений напасть на Украину.

"Давайте сформулирую это просто. Власти России могут прямо сегодня ясно, недвусмысленно объявить, что Россия не будет вторгаться на Украину... Затем нужно доказать это на деле, вернув войска, танки, самолеты обратно в казармы, в ангары. Также нужно будет направить дипломатов на переговоры", - заявил он.

При этом Блинкен заверил, что будет рад, если опасения США насчет России и ее планов по Украине не оправдаются.

"Мы вдохнем свободно, если увидим, что Россия изменит курс и докажет, что наши прогнозы неверны", - сказал он. Более того, глава Госдепа подчеркнул, что в таком случае США "с радостью примут критику" по поводу того, что они напрасно опасались российского вторжения на Украину.

В последние недели США, другие страны НАТО и Киев неоднократно заявляли о концентрации войск РФ у границы с Украиной и угрозе "российского вторжения". Россия последовательно опровергала эти утверждения.

Минобороны России сообщило 15 февраля, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Однако США и НАТО объявили, что не верят российским заявлениям об отводе войск от украинской границы.