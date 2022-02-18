Первые автобусы с эвакуируемыми в РФ гражданами ДНР отправятся в 20:00

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Первые автобусы с эвакуируемыми гражданами самопровозглашенной Донецкой народной республики выезжают в пятницу в 20:00 (по московскому времени), сообщил глава администрации города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

"Решением главы местной администрации в городе Ясиноватая объявлена экстренная эвакуация. Места сбора и посадки для эвакуации расположены... Автобусы выезжают сегодня в 20:00", - написал Шевченко в пятницу в соцсетях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Киев готовится перейти к наступательным действиям в регионе, и объявил масштабную эвакуацию из республики на территорию Ростовской области России.