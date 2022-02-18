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Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции
Фото: Николай Тришин/ТАСС

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Автомобиль начальника народной милиции самопровозглашенной ДНР Дениса Синенкова взорвался в Донецке у здания правительства, никто не пострадал.

"Да, это моя машина. Никто не пострадал, она стояла на парковке", - сказал Синенков "Интерфаксу" в пятницу.

На месте работают экстренные службы, проверяют на наличие взрывчатки еще один автомобиль.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин сказал телеканалу "Россия 24", что считает взрыв одной из тех диверсий, "которые являются одним из признаков подготовки к наступательным действиям".

Ранее представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило о взорвавшемся автомобиле у здания правительства. Уточнялось, что взрыв был слышен по всему городу.

ДНР

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