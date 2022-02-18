Дело о подрыве авто главы милиции в Донецке расследуют российские следователи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены расследовать факт подрыва автомобиля главы милиции в Донецке, сообщает в пятницу сайт Следственного комитета РФ (СКР).

"В связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений, (глава СКР - ИФ) Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее СМИ сообщили, что в пятницу вечером в Донецке в нескольких десятках метров от здания дома правительства самопровозглашенной ДНР произошел взрыв и возгорание автомобиля, принадлежащего начальнику народной милиции ДНР. Глава милиции Денис Синенков не пострадал.

Взрыв прогремел во время массовой эвакуации жителей самопровозглашенной республики в Россию на роста напряженности в регионе.

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу в Донецке и Луганске заявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.