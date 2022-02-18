Поиск
Хоккей с шайбой16:10Мужчины. 1/2 финала Россия - Швеция. 2:1ПодробнееФигурное катание13:30Микст. Короткая программа 1.Суй Вэницзин/Хань Цун, 2.Евгения Тарасова/Владимир Морозов, 3.Анастасия Мишина/Александр ГаллямовПодробнееФристайл10:10Мужчины. Финал  Швейцария Швейцария РоссияПодробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:53Заразились
на 18.02В России 15 020 573+180 071В мире 419 694 923+1 962 968

Дело о подрыве авто главы милиции в Донецке расследуют российские следователи

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Российские следователи намерены расследовать факт подрыва автомобиля главы милиции в Донецке, сообщает в пятницу сайт Следственного комитета РФ (СКР).

"В связи с продолжающейся Следственным комитетом РФ работой по установлению лиц, причастных к действиям, подвергающим опасности жизнь и здоровье населения Донбасса, в целях нарушения мирного сосуществования государств и народов, а также с целью фиксации доказательств их преступлений, (глава СКР - ИФ) Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению Следственного комитета возбудить уголовное дело по факту уничтожения автомобиля в Донецке", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ранее СМИ сообщили, что в пятницу вечером в Донецке в нескольких десятках метров от здания дома правительства самопровозглашенной ДНР произошел взрыв и возгорание автомобиля, принадлежащего начальнику народной милиции ДНР. Глава милиции Денис Синенков не пострадал.

Взрыв прогремел во время массовой эвакуации жителей самопровозглашенной республики в Россию на роста напряженности в регионе.

В последние дни в Донбассе наблюдается обострение конфликта, Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в обстрелах. В пятницу в Донецке и Луганске заявили об эвакуации в Россию женщин и детей из-за готовящегося наступления украинских военных в Донбассе. Киев отвергает наличие планов проведения силовых операций на неподконтрольных ему территориях Донецкой и Луганской областей.

Донецк Донбасс СКР Украина Александр Бастрыкин Денис Синенков

Новости по теме

Новости

США обвинили Россию в кибератаках на украинские банки

В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"

В МИД РФ назвали ситуацию в Донбассе "натуральным геноцидом"

В СНБО Украины исключили возможность приказа о силовой операции в Донбассе

Госдеп счел эвакуацию людей из Донбасса отвлекающим маневром

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

МЧС ДНР оценило число эвакуируемых в 700 тысяч человек

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

Взорванный в Донецке автомобиль принадлежал главе народной милиции

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

ЛНР начала эвакуацию жителей Кировска

Машина взорвалась возле здания правительства в Донецке

Главком ВСУ заявил, что не планирует наступление на Донбасс

Эвакуацию из ДНР начали с детей-сирот из школы-интерната в Донецке

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });