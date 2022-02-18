Машина взорвалась возле здания правительства в Донецке

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Взрыв прогремел у здания правительства ДНР в Донецке, сообщает представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Около 19:00 взорвана машина на парковке возле здания дома правительства. Взрывную волну слышал весь город. МЧС выехало на место взрыва", - говорится в сообщении, распространенном в пятницу.

О жертвах не сообщается.

Ранее в ДНР началась массовая эвакуация жителей республики в Россию на фоне резкого роста напряженности в регионе.